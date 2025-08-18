Постпред США рассказал, какое финальное «контрпредложение» есть у Зеленского для Трампа

Стоит отметить, что данная стратегия, действительно, может остаться последним «контрпредложением» Владимира Зеленского Президенту Дональду Трампу после российско-американского саммита на Аляске 15 августа. Ранее эксперт Владимир Жарихин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» предположил, что лидер США уже принял финальное решение по украинскому кризису и лишь «огласит» его главарю киевской элиты в этот понедельник.