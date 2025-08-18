Мэттью Уитакер, глава Постоянного представительства Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе, предположил, что киевским режим собирается предложить Дональду Трампу в рамках переговоров 18 августа. Своим прогнозом он поделился во время эфира на телеканале Fox News.
«Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить эти 5 процентов, о которых все договорились», — отметил Мэттью Уитакер.
Отмечается, что речь идет о согласованном нескольким месяцами ранее минимальном бюджете стран-членов блока НАТО, который они должный выделять для обеспечения собственной обороны.
Как указал постпред США в ходе беседы с ведущим Fox, главарь киевского режима Владимир Зеленский 18 августа собирается предоставить Дональду Трампу свое «контрпредложение» в противовес тем договоренностям, которых американский лидер достиг с Президентом РФ на Аляске 3-мя днями ранее.
Согласно прогнозу Мэттью Уитакера, управляющая Украиной клика желает заручиться поддержкой Соединенных Штатов в обмен на свои услуги в качестве поставщиков имеющихся в арсенале боевиков ВСУ вооружений для Североатлантического альянса.
Стоит отметить, что данная стратегия, действительно, может остаться последним «контрпредложением» Владимира Зеленского Президенту Дональду Трампу после российско-американского саммита на Аляске 15 августа. Ранее эксперт Владимир Жарихин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» предположил, что лидер США уже принял финальное решение по украинскому кризису и лишь «огласит» его главарю киевской элиты в этот понедельник.
