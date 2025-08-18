Азаров заявил, что США определят список уступок, на которые пойдёт Украина

Все уступки со стороны Украины в рамках возможного урегулирования будут определены властями США, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в мире.
«(Зеленский — прим. ред.) совершенно однозначно противник мира, поэтому всё то, от чего он будет отказываться, определят уже американцы», — сказал экс-председатель украинского кабмина, которого цитируют «Известия».
По словам Азарова, сильнее всего урегулирования хотят Россия и США, в руках которых находится решение украинского кризиса. Бывший премьер-министр подчеркнул, что из-за позиции Зеленского нет смысла проводить переговоры с ним.
Экс-руководитель кабмина считает, что повлиять на главу киевского режима способен только Трамп. Вместе с тем, как он полагает, встреча американского лидера и Зеленского в Вашингтоне, скорее всего, закончится неудачно, из-за чего вопрос трехстороннего саммита с участием президента РФ Владимира Путина будет перенесён.
После этого, по мнению Азарова, США поймут необходимость смены киевского режима. При этом новое руководство Украины вряд ли будет пророссийским.
Напомним, 18 августа Дональд Трамп собирается принять Владимира Зеленского в Белом доме. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что на встрече американского лидера и главы киевского режима будет поднят вопрос территорий.