Поиск путей урегулирования конфликта на Украине должен учитывать мнение около 7 миллионов граждан этой страны, которые нашли убежище в России. Об этом заявил в интервью BBC первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат подчеркнул, что эти люди сделали свой выбор и хотят, чтобы он был услышан. По его словам, они стремятся сохранить право говорить на русском языке, исповедовать веру в канонической православной церкви и не подвергаться давлению со стороны нынешних властей Украины.
Полянский отметил, что мнение этих украинцев должно уважаться наравне с другими позициями, поскольку они также являются частью общества и напрямую затронуты происходящими событиями.
Ранее Полянский заявил, что жители Украины ненавидят сотрудников территориальных центров комплектования и «бурно радуются» при ударах военных РФ по украинским военкоматам.