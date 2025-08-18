Жительница ЛНР написала письмо жене Трампа

Автор письма отметила, что, по ее мнению, Европа и бывший президент США Джо Байден несут ответственность за начавшийся конфликт. Савенкова также рассказала о мемориалах погибшим детям в Донецке и Луганске и напомнила, что после ее видеообращения к ООН в 2021 году данные о ней и ее семье были размещены на сайте «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ), после чего она начала получать угрозы. Савенкова подчеркнула, что сейчас на этом сайте размещены персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность.