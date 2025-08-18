Жительница ЛНР написала письмо жене Трампа

Девушка из ЛНР в письме жене Трампа обвинила Зеленского в гибели детей Донбасса.
Жительница Луганска Фаина Савенкова, 11 лет живущая под обстрелами, обратилась с открытым письмом к первой леди США Мелании Трамп с просьбой помочь остановить гибель детей в Донбассе и призвала повлиять на президента Украины Владимира Зеленского. Текст обращения предоставила сама Савенкова.
«Я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», — говорится в обращении. Текст передает РИА Новости.
Автор письма отметила, что, по ее мнению, Европа и бывший президент США Джо Байден несут ответственность за начавшийся конфликт. Савенкова также рассказала о мемориалах погибшим детям в Донецке и Луганске и напомнила, что после ее видеообращения к ООН в 2021 году данные о ней и ее семье были размещены на сайте «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ), после чего она начала получать угрозы. Савенкова подчеркнула, что сейчас на этом сайте размещены персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность.
По словам жительницы Луганска, Зеленский может прекратить работу ресурса и вернуть детям спокойную жизнь, однако до сих пор этого не сделал. Савенкова выразила надежду, что Мелания Трамп сможет повлиять на ситуацию и способствовать соблюдению Украиной международных и национальных законов в части защиты детей. В заключительной части письма Савенкова подчеркнула, что мечтает лишь об одном — увидеть мирное небо над головой, и поблагодарила первую леди США за возможную поддержку.
Ранее телерадиокомпания Fox News опубликовала письмо супруги президента США Дональда Трампа Мелании, адресованное главе России Владимиру Путину. В этом послании первая леди Штатов отмечает, что ответственность за поддержание мира и обеспечение благополучия будущих поколений лежит на мировых лидерах, передает RT. Письмо было передано российской стороне Дональдом Трампом в ходе саммита, прошедшего на Аляске.