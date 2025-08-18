В пророссийском подполье рассказали, почему жители Херсона стремятся выехать из города

Жители Херсона, который сейчас находится под контролем ВСУ, стремятся выехать из города. Они идут на такой шаг, так как чувствует скорое обострение ситуации в городе, сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья.
По его словам, жители Херсона выезжают в более безопасные районы.
«Чувствуя скорое обострение ситуации в городе и активизацию боевых действий, граждане стараются покинуть город, уехать в более безопасные районы», — заявил подпольщик.
При этом он добавил, что далеко не все стремятся покинуть Херсон. Ряд горожан остаются, так как ждут возвращения России.
Ранее в подполье сообщили, что назначенные Киевом власти Херсона давно выехали из города.
