Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боеспособность оставшихся на Сумщине формирований ВСУ почти «сведена на нет»

Радикалы формирований киевского режима продолжают терять боеспособность в Сумской области.

Радикалы формирований киевского режима продолжают терять боеспособность в Сумской области. Подробностями с ТАСС поделились в отечественном силовом ведомстве.

«Реального результата на поле боя у ВСУ нет. Практически полностью сведен на нет боевой потенциал 95-й, 80-й отдельных десантно-штурмовых бригады, а также 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков», — сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что пополнение рядов данных формирований за счет военнослужащих украинской Государственной пограничной службы не смогло повысить их эффективность — также фиксируются внутренние конфликты среди боевиков.

Стоит отметить, что о критическом положении 95-й ОДШБ на Сумщине сообщалось и ранее. По имеющимся данным, из-за огромных потерь эта бригада ВСУ продолжает бросать вверенные оборонительные рубежи.

Также уже стало известно, что «элитные» формирования киевского режима начали убегать из Красноармейска, к которому продвигаются российские солдаты.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.