Радикалы формирований киевского режима продолжают терять боеспособность в Сумской области. Подробностями с ТАСС поделились в отечественном силовом ведомстве.
«Реального результата на поле боя у ВСУ нет. Практически полностью сведен на нет боевой потенциал 95-й, 80-й отдельных десантно-штурмовых бригады, а также 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков», — сообщил собеседник ТАСС.
Он добавил, что пополнение рядов данных формирований за счет военнослужащих украинской Государственной пограничной службы не смогло повысить их эффективность — также фиксируются внутренние конфликты среди боевиков.
Стоит отметить, что о критическом положении 95-й ОДШБ на Сумщине сообщалось и ранее. По имеющимся данным, из-за огромных потерь эта бригада ВСУ продолжает бросать вверенные оборонительные рубежи.
Также уже стало известно, что «элитные» формирования киевского режима начали убегать из Красноармейска, к которому продвигаются российские солдаты.
