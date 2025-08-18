Вакаров: Зеленский побоится снова скандалить с Трампом из-за долгов Украины

«Думаю, Зеленский не будет скандалить. Его после скандальной февральской встречи в Белом доме “отутюжили” и “зачесали”. Он ведет себя так же, как европейцы, потому что, если он попытается сорвать сделку, будут обнародованы материалы аудита, проведенного американской стороной. Там выявлено около пяти миллиардов долларов, которые ушли непонятно куда. Если материалы будут обнародованы, Зеленский уже вряд ли сможет вернуться на Украину», — отметил эксперт.