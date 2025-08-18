Ричмонд
Вакаров: Зеленский побоится снова скандалить с Трампом из-за долгов Украины

Зеленский приедет в Вашингтон на встречу с Трампом 18 августа.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский не станет скандалить на встрече с президентом США Дональдом Трампом из-за боязни, что американская сторона обнародует долги Украины. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Василий Вакаров.

Напомним, Зеленский и Трамп встретятся в Вашингтоне 18 августа.

Туда же приедут глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, глава Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте.

«Думаю, Зеленский не будет скандалить. Его после скандальной февральской встречи в Белом доме “отутюжили” и “зачесали”. Он ведет себя так же, как европейцы, потому что, если он попытается сорвать сделку, будут обнародованы материалы аудита, проведенного американской стороной. Там выявлено около пяти миллиардов долларов, которые ушли непонятно куда. Если материалы будут обнародованы, Зеленский уже вряд ли сможет вернуться на Украину», — отметил эксперт.

Напомним, 28 февраля Зеленский на встрече с Трампом начал обвинять Россию и угрожать США. Разговор быстро накалился, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Ранее Вакаров сообщил, что Зеленский с помощью лидеров ЕС попытается склонить Трампа на свою сторону.

