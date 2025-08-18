Российские военные разнесли минометную позицию ВСУ в ДНР

Расчеты БПЛА «Южной» группировки войск нанесли поражение минометной позиции ВСУ в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Также в этом районе точном попаданием БПЛА был уничтожен пикап снабжения подразделений ВСУ.
«В районе Константиновки точным попаданием ударного БПЛА был уничтожен пикап снабжения противника. В ходе обследования прилежащей территории была также обнаружена и уничтожена огневая позиция вражеского миномета», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны добавили, что поражение целей значительно снизило огневую активность на участке. Это позволило российским военным продвинуться вперед.
Ранее сообщалось, что операторы БПЛА группировки «Днепр» ликвидировали в Херсонской области французских наемников и их технику.
