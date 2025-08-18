Ахра Авидзба, командир интернациональной бригады «Пятнашка» Российской Армии, заявил, что приехавшие служить ВСУ наемники редко напрямую участвуют в боевых действиях. Подробностями он поделился с ТАСС.
«Они в большей степени инструмент пропаганды и немного тех, кто принимает непосредственное участие… Они на передовую не приходят», — отметил Ахра Авидзба в ходе беседы с ТАСС.
Офицер добавил, что зарубежные приватиры нужны киевскому режиму для демонстрации поддержки со стороны других стран.
Стоит отметить, что те наемники, которые все же выходят на передовые позиции, достаточно быстро оказываются ликвидированы бойцами Вооруженных сил РФ. Ранее операторы дронов группировки войск «Днепр» рассказали о том, как уничтожили под Херсоном группировку французских любителей кровавой наживы.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.