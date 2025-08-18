Белый дом сообщил время начала встречи Трампа и Зеленского

Президент США 18 августа проведет в Вашингтоне встречу с Зеленским по обсуждению мирного договора с Россией. Позже испанская газета La Vanguardia сообщила о том, что американский лидер может полностью прекратить поддержку Украины в том случае, если Зеленский не примет его условия.