Белый дом сообщил время начала встречи Трампа и Зеленского

Согласно графику, лидеры европейских государств должны будут приехать в Белый дом в 19:00 мск, после чего в 20:00 американский лидер поприветствует президента Украины и начнется встреча.
В 21:15 Трамп поприветствует европейцев, в 21:30 они сделают фотографию и приступят к переговорам в 22:00.
Зеленский, в свою очередь, сообщил, что уже находится в Вашингтоне, а также поблагодарил президента США за приглашение.
«Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен президенту США за приглашение», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Трамп в этот же день сообщил о том, что Зеленский может немедленно завершить украинский конфликт, если откажется от притязаний на Крым и намерения получить членство в Североатлантическом альянсе.
Президент США 18 августа проведет в Вашингтоне встречу с Зеленским по обсуждению мирного договора с Россией. Позже испанская газета La Vanguardia сообщила о том, что американский лидер может полностью прекратить поддержку Украины в том случае, если Зеленский не примет его условия.
Тогда же газета Bild сообщила, что в Вашингтон для участия во встрече Зеленского и Трампа поедет либо канцлер Германии Фридрих Мерц, либо президент Франции Эммануэль Макрон, либо премьер-министр Великобритании Кир Стармер.