Политолог Блохин: Зеленский попытается повлиять на Трампа деньгами ЕС

Владимир Зеленский самостоятельно не сможет перетянуть главу США Дональда Трампа на свою сторону в рамках конфликта на Украине, но попытается сделать это за счет стран ЕС, предположил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин.
Напомним, после встречи с Путиным на Аляске Трамп предложил провести трехсторонние переговоры, пригласив еще и Зеленского. Встреча может пройти 22 августа.
«Вряд ли Зеленский сможет перетянуть Трампа на свою сторону. Единственное, что он может предложить — это деньги. Но денег у Украины нет. Поэтому он будет, скорее всего, пытаться повлиять в этом ключе на Европу, чтобы европейские страны оплачивали желания Зеленского», — отметил он.
По мнению политолога, на трехстороннюю встречу не пригласят европейских лидеров. Однако ряд политиков ЕС вместе с Зеленским отправится в Вашингтон 18 августа на переговоры с Трампом.
