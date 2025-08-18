Политолог Блохин: Зеленский попытается повлиять на Трампа деньгами ЕС

«Вряд ли Зеленский сможет перетянуть Трампа на свою сторону. Единственное, что он может предложить — это деньги. Но денег у Украины нет. Поэтому он будет, скорее всего, пытаться повлиять в этом ключе на Европу, чтобы европейские страны оплачивали желания Зеленского», — отметил он.