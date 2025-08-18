Генпрокурор США Бонди: За прошедшую ночь в Вашингтоне арестовали 68 человек

«Только прошлой ночью наши федеральные партнёры и правоохранительные органы округа Колумбия произвели 68 арестов и изъяли 15 незаконных единиц огнестрельного оружия», — написала Бонди.
По её словам, всего в Вашингтоне было более 300 арестов. Подозреваемым в совершении убийств, сбыте наркотиков и иных тяжких преступлений были предъявлены официальные обвинения.
Ранее Южная Каролина и Огайо направили в Вашингтон 350 бойцов Нацгвардии. Гвардейцы будут оказывать поддержку федеральным правоохранительным органам. Напомним, американский лидер Дональд Трамп анонсировал комплекс мер по усилению борьбы с преступностью в столице, предусматривающий переход контроля над полицией округа к федеральным властям, развёртывание подразделений Национальной гвардии, а также возможность привлечения вооружённых сил в случае необходимости.