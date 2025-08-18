В Боливии по итогам первого тура не удалось избрать президента

В Боливии определились претенденты на второй тур президентских выборов: по данным верховного избирательного суда после подсчета 91% голосов, лидируют представители оппозиции Родриго Пас и Хорхе Кирога.
Пас получил 32,08% голосов, а Кирога — 26,94%. Глава суда Оскар Хассентеуфель отметил, что окончательные итоги будут подведены в ближайшее время.
Согласно действующим правилам, победа в первом туре возможна при наборе более 50% голосов либо при результате свыше 40% с отрывом не менее 10% от ближайшего соперника. Поскольку ни один из кандидатов этих условий не выполнил, решающая стадия выборов состоится 19 октября.
Как уточняет телеканал Red Uno, данные с 567 избирательных участков подтверждают, что сенатор Родриго Пас Перейра, представляющий Христианско-демократическую партию, набрал 31,6%, а бывший президент страны Хорхе Кирога, идущий от альянса «Свобода и демократия», — 27,1%.
Ранее суд в Боливии принял решение аннулировать ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса. Данный ордер был выдан в рамках расследования связи Моралеса с несовершеннолетней.