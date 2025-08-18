В Боливии по итогам первого тура не удалось избрать президента

Согласно действующим правилам, победа в первом туре возможна при наборе более 50% голосов либо при результате свыше 40% с отрывом не менее 10% от ближайшего соперника. Поскольку ни один из кандидатов этих условий не выполнил, решающая стадия выборов состоится 19 октября.