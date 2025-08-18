Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от притязаний на Крым может завершить украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп.
Кроме того, по словам американского лидера, для этого Украина должна перестать стремиться стать частью Североатлантического альянса.
«Зеленский может завершить конфликт с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить боевые действия. Никакого возвращения Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал глава Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.
Напомним, в ноябре Владимир Зеленский признал, что у Украины не хватит сил, чтобы получить Крым военным путём. Полуостров воссоединился с РФ в марте 2014 года после референдума, по итогам которого за вступление в состав России проголосовали более 95 процентов избирателей.