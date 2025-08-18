Трамп рассказал, как Зеленский может прекратить украинский конфликт

«Зеленский может завершить конфликт с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить боевые действия. Никакого возвращения Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал глава Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.