Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что в понедельник его ждет «большой день»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 18 августа, его ждет «большой день» в Белом доме перед встречей с лидерами стран ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 18 августа, его ждет «большой день» в Белом доме перед встречей с лидерами стран ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Завтра большой день в Белом доме. Никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно. Для меня большая часть принять их», — написал Трамп поздним вечером в воскресенье.

Он также посетовал, что некоторые СМИ, скорее всего, будут писать об очередном поражении для Трампа. Однако прием такого количества европейских лидеров — это большая честь для Америки, заявил Трамп.

Напомним, в понедельник, 18 августа, Трамп проведет встречу в Белом доме с Зеленским, а также с лидерами стран Европы. Темой переговоров будет урегулирование ситуации на Украине.

Ранее депутат Рады Дмитрук раскрыл, в каком случае Зеленского могут арестовать в США.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше