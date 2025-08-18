Трамп заявил, что в понедельник его ждет «большой день»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 18 августа, его ждет «большой день» в Белом доме перед встречей с лидерами стран ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
«Завтра большой день в Белом доме. Никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно. Для меня большая часть принять их», — написал Трамп поздним вечером в воскресенье.
Он также посетовал, что некоторые СМИ, скорее всего, будут писать об очередном поражении для Трампа. Однако прием такого количества европейских лидеров — это большая честь для Америки, заявил Трамп.
Напомним, в понедельник, 18 августа, Трамп проведет встречу в Белом доме с Зеленским, а также с лидерами стран Европы. Темой переговоров будет урегулирование ситуации на Украине.
Ранее депутат Рады Дмитрук раскрыл, в каком случае Зеленского могут арестовать в США.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.