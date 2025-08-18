Трамп заявил, что в понедельник его ждет «большой день»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 18 августа, его ждет «большой день» в Белом доме перед встречей с лидерами стран ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.