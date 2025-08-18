La Vanguardia: Трамп оставит Украину, если Зеленский отвергнет мирный план

Колумнист испанской газеты La Vanguardia выразил мнение, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон может оказаться для него крайне сложным. По его словам, в случае отказа принять предложенный США мирный план украинский политик рискует столкнуться с резкой реакцией Дональда Трампа, вплоть до того, что встреча в Белом доме завершится для него скандалом.