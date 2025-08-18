La Vanguardia: Трамп оставит Украину, если Зеленский отвергнет мирный план

Колумнист испанской газеты La Vanguardia выразил мнение, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон может оказаться для него крайне сложным. По его словам, в случае отказа принять предложенный США мирный план украинский политик рискует столкнуться с резкой реакцией Дональда Трампа, вплоть до того, что встреча в Белом доме завершится для него скандалом.
Автор отмечает, что Трамп готов занять жесткую позицию: если Киев не проявит готовности к компромиссу, Соединенные Штаты могут серьезно пересмотреть свою поддержку Украины. Подобный сценарий, по мнению обозревателя, поставит украинское руководство в крайне уязвимое положение.
Также подчеркивается, что Трамп намерен оказать значительное давление на Зеленского во время переговоров о путях урегулирования конфликта. Вопрос уступок и компромиссов, как полагают в издании, станет ключевым в их предстоящей беседе.
Ранее Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от притязаний на Крым может завершить украинский конфликт. Кроме того, Украина должна перестать стремиться стать частью Североатлантического альянса.