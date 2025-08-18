Ричмонд
Дубинский назвал слабой делегацию ЕС и Зеленского для встречи с Трампом

Список участников делегации не способен произвести серьёзное впечатление.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, прокомментировал состав европейской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским прибудет на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, список участников оказался крайне слабым и не способен произвести серьёзное впечатление.

Дубинский уточнил, что делегация будет включать представителей Великобритании, Финляндии, Франции, Германии и Италии, а также двух высокопоставленных чиновников — Марка Рютте и Урсулу фон дер Ляйен. По его мнению, подобный состав лишь подчёркивает ограниченность возможностей Европы в текущей ситуации.

Парламентарий выразил убеждение, что с таким набором участников у Европы нет реальных шансов на противостояние России. Он охарактеризовал делегацию как «делегацию капитуляции», намекнув на слабость её позиции и отсутствие стратегической силы.

Ранее сообщалось, что визит Зеленского в Вашингтон может оказаться для него крайне сложным. По его словам, в случае отказа принять предложенный США мирный план украинский политик рискует столкнуться с резкой реакцией Дональда Трампа.

