Дубинский назвал слабой делегацию ЕС и Зеленского для встречи с Трампом

Дубинский уточнил, что делегация будет включать представителей Великобритании, Финляндии, Франции, Германии и Италии, а также двух высокопоставленных чиновников — Марка Рютте и Урсулу фон дер Ляйен. По его мнению, подобный состав лишь подчёркивает ограниченность возможностей Европы в текущей ситуации.