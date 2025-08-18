Ричмонд
Депутата из Канска могут отправить в колонию: прокуратура обжалует мягкий приговор за мошенничество

Краевая прокуратура оспаривает условный срок депутата Канского городского совета, осужденного за хищение бюджетных средств при ликвидации возгораний на полигоне лигнина.

Источник: РИА "Новости"

Красноярская краевая прокуратура обжаловала условный приговор депутату Канского городского совета, осуждённому за хищение 6,3 млн рублей бюджетных средств.

Как установил суд, в марте 2023 года подконтрольная депутату компания получила муниципальный контракт на 11,7 млн рублей для ликвидации возгораний на полигоне лигнина, предусматривавший закупку и доставку специальных материалов за 37 км.

Вместо этого руководитель организации, совмещающий должность с депутатским мандатом, распорядился использовать более дешёвое сырьё из ближайшей котельной, скрыв подмену в отчётных документах.

Несмотря на доказанный ущерб в 6,3 млн рублей, Канский городской суд ограничился условным сроком в 3 года и штрафом 500 тысяч рублей. Краевая прокуратура, считая такое наказание несоразмерным содеянному, направила апелляцию с требованием назначить 3,5 года реального лишения свободы. Дело теперь будет пересмотрено Красноярским краевым судом, где надзорное ведомство намерено добиваться ужесточения приговора, подчёркивая необходимость реальной ответственности за преступления против бюджетных средств.