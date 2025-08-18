Депутата из Канска могут отправить в колонию: прокуратура обжалует мягкий приговор за мошенничество

Несмотря на доказанный ущерб в 6,3 млн рублей, Канский городской суд ограничился условным сроком в 3 года и штрафом 500 тысяч рублей. Краевая прокуратура, считая такое наказание несоразмерным содеянному, направила апелляцию с требованием назначить 3,5 года реального лишения свободы. Дело теперь будет пересмотрено Красноярским краевым судом, где надзорное ведомство намерено добиваться ужесточения приговора, подчёркивая необходимость реальной ответственности за преступления против бюджетных средств.