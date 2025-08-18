Ричмонд
В Иркутской области исчезли четыре населенных пункта

Их границы исключили из Единого государственного реестра недвижимости.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутской области упразднили поселок Уланово в Слюдянском районе, а также деревни Козухум, Натка и Ингут в Тулунском районе. Решение связано с необходимостью актуализации сведений в Едином государственном реестре недвижимости, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росреестра по Иркутской области.

Как пояснил исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Евгений Мельничук, все границы населённых пунктов должны быть официально учтены в ЕГРН. Если поселение перестаёт существовать, информация о нём исключается из реестра.

В области реализуется программа «Национальная система пространственных данных». В её рамках ведётся наполнение реестра точными сведениями о границах территориальных зон, объектов недвижимости и правообладателях. В настоящее время в ЕГРН содержатся данные о границах 1508 населённых пунктов региона.

Ранее в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) с 2021 года правительство Иркутской области совместно с органами местного самоуправления последовательно определяло границы населённых пунктов и вносило их в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В сентябре данная работа была успешно завершена — в реестр были добавлены сведения о границах 1512 городов, деревень и посёлков региона.