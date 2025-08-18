В Иркутской области исчезли четыре населенных пункта

Ранее в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД) с 2021 года правительство Иркутской области совместно с органами местного самоуправления последовательно определяло границы населённых пунктов и вносило их в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В сентябре данная работа была успешно завершена — в реестр были добавлены сведения о границах 1512 городов, деревень и посёлков региона.