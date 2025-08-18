Трамп решил: генерал сказал, зачем пилоты США нарисовали звезду над Путиным

Наделавшие шуму в западных СМИ американский бомбардировщик B-2 Spirit и истребители F-35 и F-22, которые встречали президента РФ Владимира Путина на Аляске, совершили пролет после личного одобрения главы США Дональда Трампа.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, что стояло за запуском истребителей, почему Трамп лично одобрил представление и зачем американские военные нарисовали в небе звезду.
Трамп проявил уважение к Путину.
Американский президент, вероятно, лично одобрил пролет самого дорогого в мире стратегического бомбардировщика B-2 Spirit (2−2,5 млрд долларов) в сопровождении истребителей в день встречи с Владимиром Путиным.
Таким образом, по мнению Попова, Трамп хотел продемонстрировать наивысшую степень уважения российскому лидеру.
«Такие пролеты делаются только по предварительному разрешению. Глава США — хороший бизнесмен, он всегда найдет возможность показать себя. Он дал разрешение на такое представление, чтобы показать Путину свое уважение, а также продемонстрировать, насколько хорошо защищено то место, где они будут проводить переговоры», — отметил генерал.
Попов подчеркнул, что Соединенный Штаты не часто встречают первых лиц так эффектно, как сделали это во время визита Путина.
Напомним, президента России в Анкоридже встречали красной ковровой дорожкой, пролетом самого дорого бомбардировщика и уникальным лимузином Трампа.
Уважение, безопасность и мощь.
Генерал Сергей Липовой в беседе с aif.ru тоже объяснил пролет B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей демонстрацией особого уважения гостю.
«Пролет истребителей над президентами после их встречи в “переводе” с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне. Кроме того, традиционно самолет, на котором передвигается почетное лицо, также встречают и провожают еще и в воздухе», — отметил Липовой.
Американские летчики устроили пролет бомбардировщика с истребителями еще и для того, чтобы показать Путину уровень защиты того места, где тогда еще только должны были пройти переговоры.
Пролет военной авиации, по словам Попова, стал символом защиты российского лидера. Кроме того, генерал не исключил, что США таким образом хотели показать и мощь своей армии.
«Вероятно, таким образом они хотели продемонстрировать и свою мощь. Упомянутый бомбардировщик подстать российскому сверхзвуковому самолету Ту-160, который называют “Белым лебедем”», — отметил Попов.
Генерал назвал это выступление — большим достижением для всей мировой авиации.
Нарисовали звезду в небе.
После пролета истребители нарисовали в небе Аляски пятиконечную звезду. По словам Попова, сделать это было не просто, пилоты, наверняка, долго готовились к приезду Путина.
«Звезда — символ всех военнослужащих. Так вооруженные силы мира обозначают свое присутствие. Такой элемент в воздухе совсем не просто сделать. Перед тем как начертить в небе какой-либо знак, проводятся точные расчеты, выполняются тренировки. Нужно при подготовке учитывать и различные погодные условия. Пилоты долго готовятся. Тем более с земли и с воздуха совершенно разные ракурсы на один и тот же рисунок получаются», — отметил Попов.
Военный летчик напомнил, что один и тот же рисунок при восприятии с земли или неба воспринимается по-разному.
Ранее стало известно, как Запад отреагировал на эффектный прием Владимира Путина на Аляске.