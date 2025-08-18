Трамп решил: генерал сказал, зачем пилоты США нарисовали звезду над Путиным

«Звезда — символ всех военнослужащих. Так вооруженные силы мира обозначают свое присутствие. Такой элемент в воздухе совсем не просто сделать. Перед тем как начертить в небе какой-либо знак, проводятся точные расчеты, выполняются тренировки. Нужно при подготовке учитывать и различные погодные условия. Пилоты долго готовятся. Тем более с земли и с воздуха совершенно разные ракурсы на один и тот же рисунок получаются», — отметил Попов.