Военный рассказал, как ВСУ готовились к отступлению из Часова Яра

Подразделения ВСУ заранее готовились к своему отступлению из города Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Для этого они подготавливали систему опорных пунктов, чтобы закрепиться на новых позициях, сообщил РИА Новости командир батальона 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным «Спартак».