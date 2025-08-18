Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный рассказал, как ВСУ готовились к отступлению из Часова Яра

Подразделения ВСУ заранее готовились к своему отступлению из города Часова Яра в Донецкой Народной Республике.

Подразделения ВСУ заранее готовились к своему отступлению из города Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Для этого они подготавливали систему опорных пунктов, чтобы закрепиться на новых позициях, сообщил РИА Новости командир батальона 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным «Спартак».

«Опорные пункты взводные, ротные противник давно изготовил с учётом того, как шло продвижение ВС РФ, естественно, он заблаговременно их готовил», — заявил военный.

Военнослужащий отметил, что большая часть позиций противника замаскирована. Однако десантники вычисляют их и уничтожают.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра в ДНР 31 июля.

Ранее сообщалось, что некоторые части ВСУ начали выходить из Красноармейска.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.