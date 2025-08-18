Военный рассказал, как ВСУ готовились к отступлению из Часова Яра

Подразделения ВСУ заранее готовились к своему отступлению из города Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Для этого они подготавливали систему опорных пунктов, чтобы закрепиться на новых позициях, сообщил РИА Новости командир батальона 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным «Спартак».
«Опорные пункты взводные, ротные противник давно изготовил с учётом того, как шло продвижение ВС РФ, естественно, он заблаговременно их готовил», — заявил военный.
Военнослужащий отметил, что большая часть позиций противника замаскирована. Однако десантники вычисляют их и уничтожают.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра в ДНР 31 июля.
Ранее сообщалось, что некоторые части ВСУ начали выходить из Красноармейска.
