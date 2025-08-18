Трамп: выбор места для саммита Россия — США являлся предметом спора

Выбор американской территории в качестве места для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа якобы являлся предметом дискуссии, заявил сам глава Белого дома.
Так политик прокомментировал публикации в СМИ, которые написали о его проигрыше.
«Лживые медиа уже три дня твердят, что я потерпел “крупное поражение”, позволив президенту России Владимиру Путину провести важную встречу на высшем уровне в Соединенных Штатах. На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу где угодно, только не в США, и лживые СМИ об этом знают. Это был один из главных пунктов спора», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Американский лидер не исключил, что, если бы саммит прошёл в другом месте, так же бы подвергся критике со стороны СМИ, которые подчинены Демократической партии США.
Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа в городе Анкоридже на Аляске. После мероприятия президент России поблагодарил главу Белого дома за предложение приехать в этот американский штат.