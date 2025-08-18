СМИ узнали, когда начнётся встреча Трампа и Зеленского

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не вернёт под свой контроль Крымский полуостров и не вступит в Североатлантический альянс. При этом, по его словам, бывший комик имеет возможность остановить конфликт прямо сейчас. Для этого Зеленский должен отказаться от Крыма и вступления в НАТО.