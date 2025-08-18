На ковёр к Трампу: эксперты делают прогнозы по встрече Зеленского в США

«Зеленский на встрече обязательно попытается перетянуть Трампа на свою сторону. Если он пойдет на сделку по Украине на условиях, которые американский президент озвучивал ранее, то для Зеленского это будет равносильно политической смерти. Поэтому он всеми силами будет перетягивать Трампа на свою сторону. Тем более в этот раз он поедет не один, а с европейскими союзниками. Одному ему было бы тяжело убедить в чем-либо Трампа», — отметил Вакаров.