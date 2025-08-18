На ковёр к Трампу: эксперты делают прогнозы по встрече Зеленского в США

Отказавшись от сделки по урегулированию украинского конфликта, Владимир Зеленский лишится поддержки европейских союзников, а позже — и власти.
Политологи в беседе с aif.ru рассказали, чего больше всего боится Зеленский, как он попытается склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону и почему на предстоящую встречу все же наденет костюм.
Зеленский рискует потерять власть.
После успешных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. Встреча состоится в понедельник, 18 августа.
Вместе с Зеленским в США приедут его союзники из Европы — глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, глава Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте.
«Группа поддержки», по мнению политолога Василия Вакарова, нужна Зеленскому, потому что один он точно не справится. Вместе с лидерами ЕС он надеется склонить Трампа на свою сторону после продуктивной встречи на Аляске.
«Зеленский на встрече обязательно попытается перетянуть Трампа на свою сторону. Если он пойдет на сделку по Украине на условиях, которые американский президент озвучивал ранее, то для Зеленского это будет равносильно политической смерти. Поэтому он всеми силами будет перетягивать Трампа на свою сторону. Тем более в этот раз он поедет не один, а с европейскими союзниками. Одному ему было бы тяжело убедить в чем-либо Трампа», — отметил Вакаров.
Если же под давлением Трампа, а возможно и европейских союзников, Зеленский не согласится на сделку, условия которой ранее озвучивала и американская сторона, глава киевского режима рискует полностью потерять власть.
«Ситуация у Зеленского безвыходная. Если он откажется от сделки, а европейские партнеры не смогут его убедить, то он останется один. А в условиях проблем Украины на линии боевого соприкосновения сколько он еще просуществует? Полгода, может быть. Потом ВСУ будут уничтожены, и начнется внутренняя политическая борьба», — отметил Вакаров.
По мнению Вакарова, Зеленский, чтобы порадовать Трампа, в этот раз приедет на встречу в костюме. Напомним, в прошлый раз отказ главы киевского режима от официального стиля стал причиной скандала в Овальном кабинете Белого дома.
Зеленский закатит скандал.
После этой встречи Трамп заявил, что хотел бы провести трехсторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Они, по словам американского президента, могли бы пройти уже 22 августа.
По мнению политолога Константина Блохина, эта встреча могла бы пройти на нейтральной территории, например, в ОАЭ, Турции или Саудовской Аравии.
Блохин подчеркнул, что не столько важно место проведения встречи, сколько итоги этих переговоров. При этом именно на этих переговорах, по словам политолога, Зеленский может не совладать с собой и устроить провокацию, или даже целый скандал.
«Исходя из экстраординарного характера Зеленского, вполне возможно, что он может устроить провокацию. Похожий инцидент уже был в Овальном кабинете Белого дома. Он может что-то подобное реализовать, если его не удовлетворят итоги трехсторонней встречи с Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным», — отметил эксперт.
Тем более, что на эту встречу, по мнению политолога, вряд ли позовут европейских союзников главы киевского режима.
«Из европейских лидеров вряд ли кто-то присоединится к встрече, поскольку она преподносится именно как трехсторонняя, где могут присутствовать только Путин, Трамп и Зеленский. А если начнут приглашать европейских лидеров, то те, кого не позвали, вероятно, будут возмущаться. Поэтому американский президент позиционирует это мероприятие сугубо как трехстороннюю встречу», — отметил он.
Помощь лидеров ЕС, однако, может пригодиться Зеленскому. Блохин напомнил, что единственный возможный способ для главы киевского режима склонить Трампа на свою сторону — деньги, которых у Украины нет.
Однако ради удовольствия Зеленского, по словам политолога, могут раскошелиться его европейские друзья.
Ранее в ГД назвали подтанцовкой политиков ЕС, поехавших с Зеленским к Трампу.