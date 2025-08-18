Проезда по Крымскому мосту ожидают более 1,5 тысячи машин

Проезда по Крымскому мосту по состоянию на 06:00 понедельника ожидают более 1,5 тыс. транспортных средств. Об этом говорится в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация».
Так, большая часть машин стоят к пункту ручного досмотра со стороны Тамани. Там находятся 1403 автомобиля. Время ожидания составляет около четырех часов.
Со стороны Керчи в очереди находятся 98 машин.
Отметим, что часом ранее общее число машин в очереди с обеих сторон составляло около 1,2 тыс.
Днем в воскресенье очередь перед Крымским мостом достигала 1,9 тыс. автомобилей.
