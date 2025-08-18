Губернатор Красноярского края проверил ход реализации агропромышленных проектов на юге региона

Не менее перспективные проекты представили в ОПХ «Минусинское», где с 1911 года занимаются селекцией плодово-ягодных культур. Предприятие уже вывело 86 сортов, адаптированных к сибирскому климату, 43 из которых рекомендованы для всего региона. Особое внимание губернатора привлек цех переработки, выпускающий экологически чистые соки, морсы и консервацию из местного сырья мощностью 500 кг за смену.