Губернатор Красноярского края проверил ход реализации агропромышленных проектов на юге региона

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
В ходе рабочей поездки по южным районам Красноярского края губернатор Михаил Котюков посетил несколько ключевых сельскохозяйственных предприятий, где ознакомился с инновационными разработками и дал поручения по дальнейшему развитию отрасли.
В ОПХ «Курагинское» главе региона продемонстрировали экспериментальные посевы и уникальную технологию внекорневых подкормок пшеницы с использованием данных дистанционного зондирования. По словам директора предприятия Владимира Вагнера, этот метод уже доказал свою эффективность, увеличивая урожайность на 15−20% даже в неблагоприятных условиях. Губернатор поручил Минсельхозу края разработать шестилетнюю программу развития Красноярского НИИ сельского хозяйства, что позволит привлечь дополнительные гранты.
Не менее перспективные проекты представили в ОПХ «Минусинское», где с 1911 года занимаются селекцией плодово-ягодных культур. Предприятие уже вывело 86 сортов, адаптированных к сибирскому климату, 43 из которых рекомендованы для всего региона. Особое внимание губернатора привлек цех переработки, выпускающий экологически чистые соки, морсы и консервацию из местного сырья мощностью 500 кг за смену.
Также Котюков посетил строящийся молочный комплекс на 2 568 голов в ЗАО «Искра Ленина», который откроется уже этой осенью. Объект возводится при краевой поддержке и включает три коровника, родильное отделение и современный доильный блок.
Завершилась поездка осмотром новой врачебной амбулатории в поселке Большая Иня, строящейся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицинское учреждение, рассчитанное на 40 посещений в день, примет первых пациентов уже осенью 2025 года. Губернатор выделил активный и высокий темп работ на этом объекте.