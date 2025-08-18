Ричмонд
Трамп анонсировал «большой день» перед встречей с Зеленским и лидерами ЕС

По словам Трампа, ему предстоит встретиться сразу с рекордным числом европейских руководителей.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что понедельник станет «большим днём» в Белом доме на фоне предстоящих переговоров с лидерами стран Евросоюза и Владимиром Зеленским, посвящённых урегулированию конфликта.

По словам американского лидера, ему предстоит встретиться сразу с рекордным числом европейских руководителей. Трамп подчеркнул, что считает это важным событием и значимой возможностью для Соединённых Штатов.

Он также добавил, что, несмотря на критику «фейковых СМИ», которые могут представить ситуацию как поражение, для него и страны подобные переговоры — это, напротив, большая честь и знак уважения к Америке.

Ранее Трамп заявил, что отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от притязаний на Крым может завершить украинский конфликт.

