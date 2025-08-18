Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сообщил, что прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о своём прибытии в Вашингтон для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом экс-комик написал на своей странице в социальной сети Х.

Источник: Life.ru

Зеленский утончил, что встретится с хозяином Белого дома в Вашингтоне. Его также ожидает диалог с европейскими лидерами.

«Я уже прибыл в Вашингтон», — информирует главарь киевского режима.

Ранее СМИ раскрыли, когда начнётся встреча Трампа и Зеленского. Переговоры стартуют в 20:15 по московскому времени, беседа с участием европейских лидеров — в 22:00 мск. Из графика следует, что лидеры ЕС прибудут в Белый дом в 19.00 мск. В 21.30 мск они сделают совместную фотографию, а в десять часов вечера по московскому времени начнётся их встреча.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше