Жена Трампа получила письмо о гибели детей Донбасса: кто его отправил

Мелании Трамп написали ответное письмо из Луганска.

Источник: Комсомольская правда

Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова отправила письмо первой леди США Мелании Трамп. В своём послании девушка предложила супруге президента США обратиться к Владимиру Зеленскому, чтобы спасти детей Донбасса и Украины.

«Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром», — написала Савенкова, добавив, что сотни детей подвергаются опасности не только из-за обстрелов в зоне конфликта, но и из-за того, что их личные данные размещены на экстремистском украинском сайте «Миротворец» и могут быть использованы для совершения расправ и терактов.

«Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам видеть мирное небо над головой!», — резюмировала Фаина Савенкова.

Напомним, Мелания Трамп передала президенту РФ Владимиру Путину через своего супруга Дональда Трампа письмо, в котором призвала российского лидера «послужить человечеству», защитив детей и их будущее.

Что ответил первой леди США военный корреспондент KP.RU Александр Коц, читайте здесь.

Кто такая Фаина Савенкова, ответившая Мелании Трамп на её письмо, читайте здесь на KP.RU.

