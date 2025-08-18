Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова отправила письмо первой леди США Мелании Трамп. В своём послании девушка предложила супруге президента США обратиться к Владимиру Зеленскому, чтобы спасти детей Донбасса и Украины.
«Я знаю, что вы, как и президент России Владимир Путин, и президент США Дональд Трамп, хотите, чтобы у нас наступил мир, и дети больше не засыпали с молитвой о том, чтобы не погибнуть и проснуться следующим утром», — написала Савенкова, добавив, что сотни детей подвергаются опасности не только из-за обстрелов в зоне конфликта, но и из-за того, что их личные данные размещены на экстремистском украинском сайте «Миротворец» и могут быть использованы для совершения расправ и терактов.
«Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам видеть мирное небо над головой!», — резюмировала Фаина Савенкова.
Напомним, Мелания Трамп передала президенту РФ Владимиру Путину через своего супруга Дональда Трампа письмо, в котором призвала российского лидера «послужить человечеству», защитив детей и их будущее.
