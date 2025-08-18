Девушка из Луганска Фаина Савенкова, 11 лет проживающая под обстрелами украинских военных, направила письмо супруге президента США Мелании Трамп. Об этом информирует РИА «Новости».
В обращении она возложила ответственность за гибель детей Донбасса на главу киевского режима Владимира Зеленского и призвала первую леди США содействовать прекращению трагедии.
Савенкова подчеркнула, что для остановки войны и спасения детей региона и Украины необходимо воздействовать прежде всего на Зеленского. Она указала на продолжающуюся гибель несовершеннолетних из-за конфликта, который, по ее убеждению, был инициирован Европой и бывшим американским лидером Джо Байденом.
Автор упомянула о мемориальных комплексах в Донецке и Луганске, посвященных детям — жертвам украинских обстрелов. Она сообщила, что после своего видеообращения 2021 года к ООН о праве детей Донбасса на мир, ее личные данные и данные родных были размещены на ресурсе «Миротворец», что повлекло угрозы и травлю.
Савенкова выразила тревогу в связи с наличием на этом портале персональных сведений примерно о 400 детях, также подвергающихся опасности. По ее мнению, Зеленский способен прекратить функционирование сайта и вернуть детям безопасность, однако бездействует.
Автор выразила надежду, что Мелания Трамп, известная защитой прав детей на мир, поддержит ее стремление к прекращению конфликта.
Ранее телеканал Fox News обнародовал текст послания, которое Мелания Трамп передала президенту России Владимиру Путину. В своем письме она акцентировала внимание на том, что «каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности без тревог», добавив, что миссия лидеров — поддерживать надежды новых поколений и создавать достойный мир для всех.
Читайте также: В базу «Миротворца» внесли двух российских подростков.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.