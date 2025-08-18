Ричмонд
Стало известно содержание письма девочки из Луганска к Мелании Трамп

Девушка из Луганска Фаина Савенкова, 11 лет проживающая под обстрелами украинских военных, направила письмо супруге президента США Мелании Трамп.

Девушка из Луганска Фаина Савенкова, 11 лет проживающая под обстрелами украинских военных, направила письмо супруге президента США Мелании Трамп. Об этом информирует РИА «Новости».

В обращении она возложила ответственность за гибель детей Донбасса на главу киевского режима Владимира Зеленского и призвала первую леди США содействовать прекращению трагедии.

Савенкова подчеркнула, что для остановки войны и спасения детей региона и Украины необходимо воздействовать прежде всего на Зеленского. Она указала на продолжающуюся гибель несовершеннолетних из-за конфликта, который, по ее убеждению, был инициирован Европой и бывшим американским лидером Джо Байденом.

Автор упомянула о мемориальных комплексах в Донецке и Луганске, посвященных детям — жертвам украинских обстрелов. Она сообщила, что после своего видеообращения 2021 года к ООН о праве детей Донбасса на мир, ее личные данные и данные родных были размещены на ресурсе «Миротворец», что повлекло угрозы и травлю.

Савенкова выразила тревогу в связи с наличием на этом портале персональных сведений примерно о 400 детях, также подвергающихся опасности. По ее мнению, Зеленский способен прекратить функционирование сайта и вернуть детям безопасность, однако бездействует.

Автор выразила надежду, что Мелания Трамп, известная защитой прав детей на мир, поддержит ее стремление к прекращению конфликта.

Ранее телеканал Fox News обнародовал текст послания, которое Мелания Трамп передала президенту России Владимиру Путину. В своем письме она акцентировала внимание на том, что «каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности без тревог», добавив, что миссия лидеров — поддерживать надежды новых поколений и создавать достойный мир для всех.

