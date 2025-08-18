Стало известно содержание письма девочки из Луганска к Мелании Трамп

Автор упомянула о мемориальных комплексах в Донецке и Луганске, посвященных детям — жертвам украинских обстрелов. Она сообщила, что после своего видеообращения 2021 года к ООН о праве детей Донбасса на мир, ее личные данные и данные родных были размещены на ресурсе «Миротворец», что повлекло угрозы и травлю.