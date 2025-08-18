Roll Call: Трамп примет Зеленского в понедельник в 20:15

Согласно расписанию, европейские лидеры прибудут в Белый дом в 19:00 по московскому времени. В 20:00 Трамп встретит Зеленского, после чего они начнут встречу в 20:15. В 21:15 Трамп поприветствует лидеров Европейского союза, в 21:30 они сделают совместное фото, а в 22:00 начнётся их встреча.