Roll Call: Трамп примет Зеленского в понедельник в 20:15

Встреча президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также многосторонняя встреча с участием лидеров Европейского союза, начнутся в 20:15 по московскому времени, сообщает газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.
Согласно расписанию, европейские лидеры прибудут в Белый дом в 19:00 по московскому времени. В 20:00 Трамп встретит Зеленского, после чего они начнут встречу в 20:15. В 21:15 Трамп поприветствует лидеров Европейского союза, в 21:30 они сделают совместное фото, а в 22:00 начнётся их встреча.
Ранее глава Белого дома рассказал, что отказ Владимира Зеленского от притязаний на Крым может завершить украинский конфликт.
