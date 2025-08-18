Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Roll Call: Трамп примет Зеленского в понедельник в 20:15

Также состоится многосторонняя встреча с участием лидеров Европейского союза.

Источник: Аргументы и факты

Встреча президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также многосторонняя встреча с участием лидеров Европейского союза, начнутся в 20:15 по московскому времени, сообщает газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.

Согласно расписанию, европейские лидеры прибудут в Белый дом в 19:00 по московскому времени. В 20:00 Трамп встретит Зеленского, после чего они начнут встречу в 20:15. В 21:15 Трамп поприветствует лидеров Европейского союза, в 21:30 они сделают совместное фото, а в 22:00 начнётся их встреча.

Ранее глава Белого дома рассказал, что отказ Владимира Зеленского от притязаний на Крым может завершить украинский конфликт.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше