Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине «не следовало отказываться» от него в 2014 году.