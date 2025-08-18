Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма

Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО.
«Крым не следовало оставлять тогда», — написал Зеленский на своей странице в соцсети Х.
Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт «быстро и надежно». Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США будут обсуждать с Зеленским гарантии безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Об участии во встрече также заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. По графику в 20.15 мск начнётся двусторонняя встреча Трампа и Зеленского, многосторонняя встреча с участием лидеров ЕС — в 22.00 мск.