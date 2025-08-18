В России объяснили пролет бомбардировщика во время встречи Путина и Трампа на Аляске

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил пролет бомбардировщика с истребителями во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске попыткой показать уважение к российскому лидеру.
«Пролет был элементом приветствия — США показали свое особое уважение Путину», — сказал офицер.
Тем не менее, Попов не исключил, что таким образом США хотели и показать свою мощь.
«Упомянутый бомбардировщик подстать российскому сверхзвуковому самолету Ту-160, который называют Белым лебедем. Это выступление является большим достижением для мировой авиации», — уточнил он.
По его словам, таким образом США также постарались продемонстрировать и безопасность места, в котором состоялся саммит.
Напомним, Трамп лично встретил Путина на летной полосе. Президенты буквально синхронно вышли из своих самолетов и направились навстречу друг к другу по заранее постеленной красной дорожке. При встрече главы государств обменялись крепкими рукопожатиями. Американский лидер даже похлопал российского коллегу по плечу, а после они тепло посмеялись.