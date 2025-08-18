Постпред при НАТО: Киев может стать поставщиком военной техники для Европы

Постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер сообщил, что ожидает визита Владимира Зеленского в Белый дом с альтернативным предложением 18 августа.
«Зеленский и его команда предложат альтернативу предложению России, сделанному на Аляске, и это станет важным шагом вперёд», — заявил Уитакер в интервью, опубликованном на канале Fox News в рамках программы The Big Weekend Show.
По его словам, президент США Дональд Трамп будет стремиться к тому, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. Уитакер также отметил, что Соединённые Штаты хотели бы видеть Украину крупным поставщиком военной техники для европейских стран в условиях увеличения их оборонных расходов.
По его мнению, уже сейчас необходимо задуматься о том, как будет выглядеть экономика Украины в будущем, и развивать не только оборонный сектор, но и сельское хозяйство и другие отрасли. При этом стране потребуется значительный объём финансирования, особенно из европейских источников.
Ранее сообщалось, что Пентагон внёс изменения в свою политику, позволяющие ему возвращать оружие, предназначенное для Украины, в запасы США.