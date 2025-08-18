Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред при НАТО: Киев может стать поставщиком военной техники для Европы

Штаты хотят видеть Украину в качестве крупного поставщика военной техники для европейских стран на фоне увеличения ими расходов на оборону.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер сообщил, что ожидает визита Владимира Зеленского в Белый дом с альтернативным предложением 18 августа.

«Зеленский и его команда предложат альтернативу предложению России, сделанному на Аляске, и это станет важным шагом вперёд», — заявил Уитакер в интервью, опубликованном на канале Fox News в рамках программы The Big Weekend Show.

По его словам, президент США Дональд Трамп будет стремиться к тому, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров. Уитакер также отметил, что Соединённые Штаты хотели бы видеть Украину крупным поставщиком военной техники для европейских стран в условиях увеличения их оборонных расходов.

По его мнению, уже сейчас необходимо задуматься о том, как будет выглядеть экономика Украины в будущем, и развивать не только оборонный сектор, но и сельское хозяйство и другие отрасли. При этом стране потребуется значительный объём финансирования, особенно из европейских источников.

Ранее сообщалось, что Пентагон внёс изменения в свою политику, позволяющие ему возвращать оружие, предназначенное для Украины, в запасы США.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше