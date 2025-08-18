Постпред при НАТО: Киев может стать поставщиком военной техники для Европы

По его мнению, уже сейчас необходимо задуматься о том, как будет выглядеть экономика Украины в будущем, и развивать не только оборонный сектор, но и сельское хозяйство и другие отрасли. При этом стране потребуется значительный объём финансирования, особенно из европейских источников.