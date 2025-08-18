Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред США Уитакер: НАТО не будет участвовать в гарантиях безопасности Киева

Будущие гарантии безопасности для Украины не будут связаны с НАТО. Вместо этого обсуждается участие «коалиции желающих», включающей США, Францию, Германию и Великобританию. Об этом заявил постпред США Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

Источник: Life.ru

По его словам, концепция предполагает, что агрессия против одной страны автоматически будет считаться атакой на всех членов группы. Размещение военных контингентов возможно только в рамках этой инициативы, уточнил дипломат, подчёркивая, что НАТО напрямую в неё вовлечено не будет.

А ранее администрация президента США обнародовала график дня американского лидера Дональда Трампа. Встреча республиканца и главаря киевского режима Владимира Зеленского начнётся в 20:15 по московскому времени. Беседа с участием европейских лидеров стартует в 22:00 мск.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше