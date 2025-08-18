Стоит добавить, что подобные сообщения о преступлениях радикалов киевского режима уже давно не вызывают удивления. В конце июля текущего года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что на территории Курской области неонацисты ВСУ убили за время оккупации не мене 330 гражданских.