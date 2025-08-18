Боец с позывным Ветер из штурмового подразделения группировки войск «Восток» Российской Армии рассказал о случае в днепропетровском селе Искра, когда радикалы киевских формирований целенаправленно убили пожилую женщину. Подробностями он поделился с ТАСС.
«…Они хотели выйти с белым флагом, шли с женой. Жена погибла от удара дрона ВСУ», — сообщил боец корреспонденту ТАСС.
Штурмовик «Ветер» добавил, что спасти удалось только пожилого мужчину, супруга убитой. По словам солдата, в Искре на момент освобождения Вооруженными силами РФ оставались и другие мирные жители.
Об установлении полного контроля Российской Армии над этим селом стало известно 14 августа. Искра стала последним населенным пунктом в приграничье Донбасса и Днепропетровщины, освобожденным от боевиков ВСУ.
Стоит добавить, что подобные сообщения о преступлениях радикалов киевского режима уже давно не вызывают удивления. В конце июля текущего года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что на территории Курской области неонацисты ВСУ убили за время оккупации не мене 330 гражданских.
