Еще один праздник появился в Казахстане

«С этого года 29 октября официально стало профессиональным праздником — Днем предпринимателей Казахстана. Соответствующий приказ министерства труда и социальной защиты населения РК был подписан 30 июля 2025 года. Выбор даты обусловлен значимым историческим событием: 29 октября 2015 года был принят Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, который консолидировал ключевые законодательные акты в сферах предпринимательства, инвестиций, конкуренции и государственного контроля, сформировав базовые принципы единой государственной политики по поддержке бизнеса», — сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.
Как отмечается, сегодня в стране зарегистрировано более 2,3 млн субъектов бизнеса.
«Поддержка предпринимателей остается одним из приоритетов экономической политики. Только с начала года просубсидировано свыше 2 тыс. проектов на сумму Т288 млрд, выданы гарантии по 737 проектам на Т61 млрд. Обучение прошли около 9 тыс. предпринимателей. В 2025 году на поддержку МСБ планируется направить более 270 миллиардов тенге. Запущена и программа льготного кредитования “Өрлеу” со ставкой 12,6%. Общий объем поддержки составляет Т750 млрд, из них Т300 млрд — средства “Даму”, Т450 млрд — банковские ресурсы. Уже профинансировано почти 400 проектов на сумму Т200 млрд», — говорится в сообщении.
По данным МНЭ, в целях повышения информированности бизнеса реализуется проект «Цифровая карта бизнеса».
«Утвержден реестр с более 100 мерами поддержки. Завершена интеграция ИС “Bgov”, содержащей меры поддержки холдинга “Байтерек”, с приложением “eGov Business”, которым воспользовались 2,3 млн раз 71 тыс. пользователей», — сказано в сообщении.