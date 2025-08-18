Еще один праздник появился в Казахстане

«Поддержка предпринимателей остается одним из приоритетов экономической политики. Только с начала года просубсидировано свыше 2 тыс. проектов на сумму Т288 млрд, выданы гарантии по 737 проектам на Т61 млрд. Обучение прошли около 9 тыс. предпринимателей. В 2025 году на поддержку МСБ планируется направить более 270 миллиардов тенге. Запущена и программа льготного кредитования “Өрлеу” со ставкой 12,6%. Общий объем поддержки составляет Т750 млрд, из них Т300 млрд — средства “Даму”, Т450 млрд — банковские ресурсы. Уже профинансировано почти 400 проектов на сумму Т200 млрд», — говорится в сообщении.