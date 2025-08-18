Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения ПВО успешно отразили налет дронов боевиков ВСУ на Ростовщину

Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, сообщил об успешном отражении очередного налета дронов боевиков ВСУ в ночь на понедельник, 18 августа.

Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, сообщил об успешном отражении очередного налета дронов боевиков ВСУ в ночь на понедельник, 18 августа. Подробности он привел в свеом Telegram-канале.

«Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал», — отметил Юрий Слюсарь.

По информации врио главы региона, подразделения противовоздушной обороны ликвидировали дроны боевиков киевского режима, которые пытались атаковать Чертковский и Миллеровский районы.

К сожалению, налеты БПЛА радикалов ВСУ на мирные области РФ продолжаются практически ежедневно и не всегда обходятся без жертв. Днем ранее, 17 августа, в Белгородчине из-за атаки беспилотника пострадал 12-летний мальчик.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше