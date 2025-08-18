Подразделения ПВО успешно отразили налет дронов боевиков ВСУ на Ростовщину

Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, сообщил об успешном отражении очередного налета дронов боевиков ВСУ в ночь на понедельник, 18 августа. Подробности он привел в свеом Telegram-канале.
«Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал», — отметил Юрий Слюсарь.
По информации врио главы региона, подразделения противовоздушной обороны ликвидировали дроны боевиков киевского режима, которые пытались атаковать Чертковский и Миллеровский районы.
К сожалению, налеты БПЛА радикалов ВСУ на мирные области РФ продолжаются практически ежедневно и не всегда обходятся без жертв. Днем ранее, 17 августа, в Белгородчине из-за атаки беспилотника пострадал 12-летний мальчик.
