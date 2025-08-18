РФ рассчитывает на конструктивные отношения с новыми руководством Боливии

Россия рассчитывает, что новое руководство Боливии вне зависимости от итогов выборов президента будет нацелено на сохранение конструктивного подхода в развитии двусторонних отношений. С соответствующим заявлением выступил посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко.
«Вне зависимости от того, кто одержит победу во втором туре, рассчитываем на конструктивную позицию новой администрации с точки зрения развития российско-боливийских отношений», — приводит его слова агентство ТАСС.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Боливии определились претенденты на второй тур президентских выборов. Так, представители оппозиции Родриго Пас и Хорхе Кирога получили 32,08% и 26,94% голосов соответственно.