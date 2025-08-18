Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне: в Киеве боятся новой перепалки

«Ситуация у Зеленского безвыходная. Если он откажется от сделки, а европейские партнеры не смогут его убедить, то он останется один. А в условиях проблем Украины на линии боевого соприкосновения сколько он еще просуществует? Полгода, может быть. Потом ВСУ будут уничтожены, и начнется внутренняя политическая борьба», — сказал эксперт.