Президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 августа, собирается принять в Белом доме Владимира Зеленского и ряд европейских лидеров, американский лидер анонсировал «большой день».
Газета The Washington Post написала, что на Украине опасаются, что новая встреча лидера Соединённых Штатов и главы киевского режима может закончиться перепалкой, подобной той, что произошла между политиками в конце февраля 2025 года.
Кроме того, опасения по поводу действий Трампа на переговорах имеются и у европейских чиновников.
Трамп собирается поговорить с Зеленским без представителей Европы.
Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп решил встретиться с Владимиром Зеленским «один на один». По данным журналистов, глава киевского режима планирует приехать в Вашингтон в сопровождении канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Кроме того, в состав делегации стран Европы войдут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер, руководитель правительства Италии Джорджа Мелони, липед Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.
По информации источников, сначала пройдёт встреча Трампа с Зеленским, после которой планируется провести совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.
Уиткофф рассказал о теме переговоров в Белом доме.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проинформировал, что на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского стороны поднимут вопрос о территориях.
Он уточнил, что глава Белого дома и российский лидер Владимир Путин договорились на Аляске о гарантиях безопасности для Украины. По словам Уиткоффа, теперь все зависит от киевского режима.
После встречи Трампа и Зеленского может не последовать трёхстороннего саммита.
Источник в Белом доме в разговоре с The Washington Post рассказал, что США рассчитывают, что в конце текущей недели состоится трёхсторонний саммит с участием Путина, Зеленского и Трампа.
При этом он признал, что в американской администрации не считают, что встреча президента Соединённых Штатов с главой киевского режима непременно приведёт к такому результату.
В публикации также говорится, что выработка гарантий безопасности может занять значительное время.
Зеленский на переговорах в Вашингтоне может попытаться сорвать мирный процесс.
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Владимир Зеленский и европейские лидеры в ходе визита в Вашингтон попытаются сорвать мирные усилия по урегулированию конфликта.
В свою очередь, политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru выразил мнение, в случае отказа от сделки по решению украинского кризиса глава киевского режима обречет Украину на внутреннюю борьбу.
«Ситуация у Зеленского безвыходная. Если он откажется от сделки, а европейские партнеры не смогут его убедить, то он останется один. А в условиях проблем Украины на линии боевого соприкосновения сколько он еще просуществует? Полгода, может быть. Потом ВСУ будут уничтожены, и начнется внутренняя политическая борьба», — сказал эксперт.
Напомним, в ходе переговоров Трампа и Зеленского, которые встречались в конце февраля в Вашингтоне, началась перепалка. Во время встречи глава киевского режима стал спорить и перебивать американского лидера и других собеседников. После этого президент США попросил украинскую делегацию удалиться из Белого дома.