Солдаты ВС РФ нашли в Искре подвал, где боевики ВСУ оставили умирать десятки побратимов

Освобождавшие днепропетровское село Искра солдаты Российской Армии нашли десятки трупов боевиков ВСУ, оставленных в подвале жилого дома.

Освобождавшие днепропетровское село Искра солдаты Российской Армии нашли десятки трупов боевиков ВСУ, оставленных в подвале жилого дома. Подробностями с ТАСС поделились в Министерстве обороны РФ.

«Это оказалось импровизированное подобие госпиталя 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады…», — отметили в ведомстве.

Как указали в ТАСС, после оказания первой помощи раненым побратимам боевики ВСУ де-факто бросали их умирать в данном подвале, не эвакуируя и не оказывая лечения.

Об освобождении села Искра Министерство обороны сообщило 14 августа. Ранее участвовавший в зачистке населенного пункта штурмовик группировки войск «Восток» рассказал о шокирующей истории, когда неонацисты ВСУ прицельным ударом БПЛА убили пожилую женщину, шедшую с белым флагом.

