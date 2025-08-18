Освобождавшие днепропетровское село Искра солдаты Российской Армии нашли десятки трупов боевиков ВСУ, оставленных в подвале жилого дома. Подробностями с ТАСС поделились в Министерстве обороны РФ.
«Это оказалось импровизированное подобие госпиталя 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады…», — отметили в ведомстве.
Как указали в ТАСС, после оказания первой помощи раненым побратимам боевики ВСУ де-факто бросали их умирать в данном подвале, не эвакуируя и не оказывая лечения.
Об освобождении села Искра Министерство обороны сообщило 14 августа. Ранее участвовавший в зачистке населенного пункта штурмовик группировки войск «Восток» рассказал о шокирующей истории, когда неонацисты ВСУ прицельным ударом БПЛА убили пожилую женщину, шедшую с белым флагом.
