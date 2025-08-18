Группировки наемников из Колумбии, приехавших на Украину служить киевскому режиму, продолжают стягиваться на Сумщину. Подробностями с ТАСС поделились в отечественном силовом ведомстве.
По данным собеседника информагентства, приватиров передислоцируют под Сумы для укрепления оставшихся в регионе формирований ВСУ, которые продолжают бросать рубежи обороны.
Как указали в ТАСС, также среди боевиков киевского режима на территории области фиксируются случаи перестрелок друг с другом.
Стоит отметить, что именно из Колумбии последние полгода на Украину приезжает большое количество наемников. Тем не менее Президент латиноамериканской Республики осудил практику заработка соотечественниками на войне.
В свою очередь, отставной офицер ВС Колумбии ранее заявил, что начсостав ВСУ пользуется лазейкой в контрактах с наемниками, чтобы не выплачивать семьям убитых комбатантов положенные компенсации.
