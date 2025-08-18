Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией ночью сбили более 20 дронов ВСУ. Военная операция, день 1272-й

Над регионами России ночью сбили 23 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. ФСБ заявила о предотвращенной попытке взорвать Крымский мост. Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, которая начнется в 20:15 мск. Глава Белого дома подчеркнул, что украинский президент может «почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет».

Источник: Газета.Ру

8:31 В Киеве взорвали военный пикап, пишет «Страна.ua». Инцидент случился в жилом массиве Виноградарь, пострадавших нет.

8:28 В Рязанской и Тамбовской областях объявлена опасность атаки БПЛА, сообщается в приложении МЧС России.

8:23 ?Владимир Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине по текущей линии фронта, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источник.

8:17 В Одессе ночью произошел масштабный пожар после «прилета», сообщило украинское издание «Страна.ua».

8:16 В Липецке и нескольких муниципальных районах области объявили угрозу атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

8:11 ❗️ Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.

«Зеленский может завершить войну с Россией почти мгновенно, если захочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал он в соцсети Truth Social.

8:09 ~Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон~, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры начнутся в 20:15 мск.

8:07 Расчет РСЗО БМ-21 «Град» тульских десантников уничтожил скопление пехоты ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

8:05 ⚡️ФСБ сообщила о предотвращении очередной попытки подрыва Крымского моста.

По информации ведомства, украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности.

8:03 ?Над регионами России средства ПВО ночью уничтожили 23 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Восемь БПЛА сбили над Тамбовской областью, пять — над Азовским морем, по два — над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями, по одному — над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Крымом.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1272-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше