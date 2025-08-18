Над Россией ночью сбили более 20 дронов ВСУ. Военная операция, день 1272-й

«Зеленский может завершить войну с Россией почти мгновенно, если захочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал он в соцсети Truth Social.