Над Россией ночью сбили более 20 дронов ВСУ. Военная операция, день 1272-й

8:31 В Киеве взорвали военный пикап, пишет «Страна.ua». Инцидент случился в жилом массиве Виноградарь, пострадавших нет.
8:23 ?Владимир Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине по текущей линии фронта, чтобы не выводить ВСУ из Донбасса, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источник.
8:17 В Одессе ночью произошел масштабный пожар после «прилета», сообщило украинское издание «Страна.ua».
8:16 В Липецке и нескольких муниципальных районах области объявили угрозу атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.
8:11 ❗️ Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.
«Зеленский может завершить войну с Россией почти мгновенно, если захочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал он в соцсети Truth Social.
8:09 ~Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон~, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
Переговоры начнутся в 20:15 мск.
8:07 Расчет РСЗО БМ-21 «Град» тульских десантников уничтожил скопление пехоты ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
8:05 ⚡️ФСБ сообщила о предотвращении очередной попытки подрыва Крымского моста.
По информации ведомства, украинская сторона планировала провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности.
8:03 ?Над регионами России средства ПВО ночью уничтожили 23 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Восемь БПЛА сбили над Тамбовской областью, пять — над Азовским морем, по два — над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями, по одному — над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Крымом.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1272-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.