Демешин: «Флаг России должен развеваться в каждом уголке Хабаровского края»

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул глава края, важность этого задания связана с символикой флага России как знака нерушимости, основательности и братства народов страны. По мнению губернатора, такие меры должны стать постоянной практикой, а не ограничиваться подготовкой к праздникам.
В Хабаровске флаг Российской Федерации развевается на 50-метровом флагштоке у арены «Ерофей», в Николаевске-на-Амуре — на 18-метровом. Эти примеры, по словам Демешина, должны вдохновлять все муниципалитеты края.
«Флаги должны гордо развеваться в каждом уголке Хабаровского края!» — заключил он.
Напомним, 22 августа регион вместе со всей страной отметит День государственного флага Российской Федерации, который был учрежден в 1994 году. Уже на протяжении 31 года в эту дату проводятся акции, флешмобы и выставки, связанные с бело-сине-красным триколором.