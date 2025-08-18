Ричмонд
Демешин: «Флаг России должен развеваться в каждом уголке Хабаровского края»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил главам муниципалитетов проверить состояние государственных флагов на административных зданиях и определить места для установки новых полотнищ, чтобы они всегда были на видных местах.

Источник: Соцсети

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул глава края, важность этого задания связана с символикой флага России как знака нерушимости, основательности и братства народов страны. По мнению губернатора, такие меры должны стать постоянной практикой, а не ограничиваться подготовкой к праздникам.

В Хабаровске флаг Российской Федерации развевается на 50-метровом флагштоке у арены «Ерофей», в Николаевске-на-Амуре — на 18-метровом. Эти примеры, по словам Демешина, должны вдохновлять все муниципалитеты края.

«Флаги должны гордо развеваться в каждом уголке Хабаровского края!» — заключил он.

Напомним, 22 августа регион вместе со всей страной отметит День государственного флага Российской Федерации, который был учрежден в 1994 году. Уже на протяжении 31 года в эту дату проводятся акции, флешмобы и выставки, связанные с бело-сине-красным триколором.