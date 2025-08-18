Демешин: «Флаг России должен развеваться в каждом уголке Хабаровского края»

Напомним, 22 августа регион вместе со всей страной отметит День государственного флага Российской Федерации, который был учрежден в 1994 году. Уже на протяжении 31 года в эту дату проводятся акции, флешмобы и выставки, связанные с бело-сине-красным триколором.