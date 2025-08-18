Боец с позывным Босян, командир штурмового подразделения группировки войск «Восток» Армии России, сообщил, что боевики ВСУ в населенном пункте Искра ликвидировали тех, кто мог попасть в плен. Подробностями офицер поделился с ТАСС.
«Когда противник отступает, у них там есть их заградотряд… Кто из них отступает, они их сами уничтожают», — отметил штурмовик «Босян» в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.
По словам офицера, когда появляется риск бегства боевиков или их пленения российскими солдатами, начсостав ВСУ отдает приказ артиллерийским расчетам и операторам БПЛА ликвидировать собственных побратимов.
Стоит отметить, что это не единственное сообщение из села Искра, связанное с бесчеловечным отношением боевиков киевского режима друг к другу. Ранее стало известно, что освобождавшие район военнослужащие Вооруженных сил РФ обнаружили в одном из подвалов десятки трупов радикалов ВСУ, которых бросили умирать побратимы.
