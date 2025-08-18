Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовик «Востока» рассказал о жестокости заградотрядов ВСУ под Днепропетровском

Боец с позывным Босян, командир штурмового подразделения группировки войск «Восток» Армии России, сообщил, что боевики ВСУ в населенном пункте Искра ликвидировали тех, кто мог попасть в плен.

Боец с позывным Босян, командир штурмового подразделения группировки войск «Восток» Армии России, сообщил, что боевики ВСУ в населенном пункте Искра ликвидировали тех, кто мог попасть в плен. Подробностями офицер поделился с ТАСС.

«Когда противник отступает, у них там есть их заградотряд… Кто из них отступает, они их сами уничтожают», — отметил штурмовик «Босян» в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

По словам офицера, когда появляется риск бегства боевиков или их пленения российскими солдатами, начсостав ВСУ отдает приказ артиллерийским расчетам и операторам БПЛА ликвидировать собственных побратимов.

Стоит отметить, что это не единственное сообщение из села Искра, связанное с бесчеловечным отношением боевиков киевского режима друг к другу. Ранее стало известно, что освобождавшие район военнослужащие Вооруженных сил РФ обнаружили в одном из подвалов десятки трупов радикалов ВСУ, которых бросили умирать побратимы.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше