Зеленский согласился пойти на уступки

По данным Financial Times, в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский планирует сосредоточиться на обсуждении эффективных путей мирного урегулирования, при этом не допуская давления на Украину с целью вынудить ее к выполнению невыполнимых требований, в частности, к отводу войск с территории Донбасса. Ради достижения прогресса Зеленский выражает готовность рассмотреть приемлемый для украинского общества компромисс, предусматривающий согласие по текущей линии разграничения.