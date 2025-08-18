Ричмонд
Зеленский согласился пойти на уступки

Президент Украины Владимир Зеленский готов рассмотреть возможность мирного урегулирования конфликта на условиях фиксации нынешней линии фронта, чтобы избежать отвода украинских войск из Донбасса. Об этом сообщает одна из британский газет со ссылкой на свой источник.

По данным Financial Times, в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский планирует сосредоточиться на обсуждении эффективных путей мирного урегулирования, при этом не допуская давления на Украину с целью вынудить ее к выполнению невыполнимых требований, в частности, к отводу войск с территории Донбасса. Ради достижения прогресса Зеленский выражает готовность рассмотреть приемлемый для украинского общества компромисс, предусматривающий согласие по текущей линии разграничения.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил одобрение предложению российского лидера Владимира Путина, предусматривающему передачу РФ полного контроля над Донбассом, передает «Царьград». По данным Fox News, инициатива предполагает также замораживание линии соприкосновения на других участках фронта и возможность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

