Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тревога ЕС и ожидания Трампа: обстановка накаляется вокруг саммита в Белом доме с участием Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 августа в 13:15 (20:15 по московскому времени) проведет саммит. На нем он организует диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и большим числом европейских лидеров.

Сначала пройдет встреча Трампа и Зеленского, а затем присоединятся лидеры ЕС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 августа в 13:15 (20:15 по московскому времени) проведет саммит. На нем он организует диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и большим числом европейских лидеров.

Лидер Штатов заявлял, что конфликт на Украине, вероятно, закончится в кратчайшие сроки. Произойти это может в любой момент, когда Зеленский пойдет на уступки. Тем временем Европейские лидеры и чиновники опасаются давления Трампа на Зеленского, что подтвердило большое количество зарубежных СМИ. Какова обстановка в ожидании предстоящего саммита лидеров США и Украины — в материале URA.RU.

Масштабная встреча в Белом доме.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ США рассказали подробности встречи Трампа и Зеленского.

Трамп заявил, что 18 августа проведет в Белом доме саммит, на котором соберется «много европейских лидеров». Он также отметил, что настаивает на проведении встречи и считает это огромной честью для всей Америки.

Дональд Трамп сначала проведет двухстороннюю встречу с Зеленским в Овальном кабинете, на которой будет присутствовать и вице-президент Джей Ди Вэнс. Затем уже последуют масштабные переговоры с участием европейских лидеров.

Секрет быстрого прекращения конфликта.

Конфликт на Украине мог бы закончиться в кратчайшие сроки, если бы Зеленский отказался от претензий на Крым и планов вступить в НАТО. Об этом заявил Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, украинский лидер может немедленно прекратить конфликт, если захочет.

Европа в тревоге.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский едет к Трампу: о чем будут говорить лидеры стран и какие требования готовят.

Тем временем европейские союзники Украины испытывают тревогу из-за возможного повторения конфликта, как на прошлой встрече лидеров Украины и США. Об этом рассказал неназванный высокопоставленный европейский дипломат. Его слова приводят The New York Times.

«Не стоило оставлять Крым».

Трамп заявлял о том, что Зеленскому придется отказаться от претензий на Крым. Тогда украинский лидер опубликовал ответ в соцсети X: «Крым не следовало оставлять тогда». Отмечается, что конкретных шагов по этому вопросу он не представил.

Зеленский прибыл в Вашингтон.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом.

Сам украинский лидер уже прибыл на место проведения саммита. Информацию он опубликовал в своем telegram-канале. Он также поблагодарил Трампа за приглашение.

«Уже прибыл в Вашингтон. Завтра встреча с Президентом Трампом. Завтра же будем говорить с европейскими лидерами. Благодарен Президенту США за приглашение», — написал Зеленский.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше