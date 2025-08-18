Тревога ЕС и ожидания Трампа: обстановка накаляется вокруг саммита в Белом доме с участием Зеленского

Конфликт на Украине мог бы закончиться в кратчайшие сроки, если бы Зеленский отказался от претензий на Крым и планов вступить в НАТО. Об этом заявил Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, украинский лидер может немедленно прекратить конфликт, если захочет.