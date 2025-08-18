Стала известна позиция Зеленского по урегулированию конфликта на Украине

Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, сообщала, что Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил европейским лидерам план, предусматривающий передачу под контроль России всей территории Донбасса, включая районы вне зоны текущего контроля российских войск. По данным издания, Трамп полагает, что быстрое достижение мира возможно при согласии Зеленского на эту уступку. Взамен, как утверждается, последует прекращение огня по существующим позициям и обеспечение безопасности как для Киева, так и для Европы.