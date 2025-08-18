Стала известна позиция Зеленского по урегулированию конфликта на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов рассмотреть компромиссное урегулирование конфликта на Украине по актуальным рубежам противостояния, стремясь избежать вывода ВСУ из Донбасса. Об этом информирует Financial Times со ссылкой на информированный источник.
Согласно данным издания, целью Зеленского на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом станет обсуждение «продуктивного мирного процесса без принуждения Украины к невыполнимым шагам, включая отвод войск» из региона. Ради этого он рассматривает возможность «приемлемого компромисса» по текущей линии фронта, который мог бы получить поддержку украинского общества.
Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, сообщала, что Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил европейским лидерам план, предусматривающий передачу под контроль России всей территории Донбасса, включая районы вне зоны текущего контроля российских войск. По данным издания, Трамп полагает, что быстрое достижение мира возможно при согласии Зеленского на эту уступку. Взамен, как утверждается, последует прекращение огня по существующим позициям и обеспечение безопасности как для Киева, так и для Европы.
Позднее Reuters сообщило, что в ходе контактов с Трампом по итогам его встречи с Путиным Зеленский отверг возможность территориальных уступок всего Донбасса.
Встреча Зеленского с Трампом запланирована на 18 августа 2025 года в Вашингтоне. В ней также примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Читайте также: Постпред США рассказал, какое финальное «контрпредложение» есть у Зеленского для Трампа.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.