Переводчик МИД Садыков рассказал о сложностях работы на саммите в Анкоридже

По его словам, разница во времени в 11 часов стала большим испытанием.

Источник: Аргументы и факты

Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков выступил с заявлением, что разница во времени в 11 часов стала большим испытанием на прошедшем на Аляске саммите Россия — США.

«Пока долетишь — не понимаешь до конца, в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко формулировать», — рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Зарубина, российский переводчик достойно выполнил работу по обеспечению точности передачи переговоров между главами государств, несмотря на все трудности.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа в городе Анкоридже на Аляске. Британский телеканал Sky News отмечал, что теплый прием президента России в США стал символом завершения периода «изоляции» страны.

