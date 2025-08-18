Переводчик МИД Садыков рассказал о сложностях работы на саммите в Анкоридже

Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков выступил с заявлением, что разница во времени в 11 часов стала большим испытанием на прошедшем на Аляске саммите Россия — США.
«Пока долетишь — не понимаешь до конца, в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко формулировать», — рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Зарубина, российский переводчик достойно выполнил работу по обеспечению точности передачи переговоров между главами государств, несмотря на все трудности.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа в городе Анкоридже на Аляске. Британский телеканал Sky News отмечал, что теплый прием президента России в США стал символом завершения периода «изоляции» страны.