Начсостав формирований киевского режима задействовал последние резервы в попытках выбить солдат Российской Армии из сумского села Юнаковка. Подробностями ситуации с ТАСС поделились в отечественном силовом ведомстве.
«…Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки “Север” в Юнаковке», — подчеркнул собеседник информагентства.
В ТАСС добавили, что киевские боевики пытаются выполнить неосуществимый приказ главкома ВСУ Александра Сырского, который все еще хочет вернуть освобожденные Вооруженными силами РФ рубежи на Сумщине.
Также ранее стало известно, что оставшиеся в регионе формирования украинских радикалов почти полностью потеряли способность оказывать сопротивление.
В свое очередь, военный эксперт Андрей Марочко в рамках эксклюзивной беседы с «МК» рассказал подробнее о том, как именно главком Александр Сырский пытается сохранять контроль над ВСУ.
